Antiche Osservanze

di Giovanni Stallone

La leggenda narra che centinaia di migliaia di anni fa l’isola di Hermes affiorò dalle profondità marine, a seguito di innumerevoli eruzioni vulcaniche; a prova di questa origine a occidente dell’isola delle acque bollenti sgorgavano dalle viscere delle terra con spruzzi di vapore che si innalzano verso il cielo.

Hermes era la più grande e l’unica abitata delle tre isole che formavano l’Arcipelago dei Canali, di cui facevano parte anche Phobos e Deimos.

Tra queste e la terraferma, distante nove miglia, vi era l’Arcipelago di Sia, costituito dalle isole proibite di Meti e Idia.

Tutta la vita dell’isola era imperniata su alcune rigidissime leggi e precetti religiosi, tra cui le invocazione alla clemenza del Dio erano il fulcro delle loro preghiere: ringraziare la divinità sperando che preservasse dalle sciagure Hermes e tutto l’arcipelago.

Uno dei comandamenti a cui i cittadini dovevano attenersi scrupolosamente, senza eccezione alcuna, prevedeva il divieto di spostarsi in altri luoghi e di abbandonare l’arcipelago: per loro non poteva esistere altra isola se non Hermes.

Infatti gli abitanti, per sfamarsi a sazietà dovevano coltivare le fertilissime terre dell’isola di Phobos, che donava loro cereali, ortaggi e frutta: a patto che la popolazione non aumentasse, perché ciò avrebbe creato degli squilibri nell’ordine naturale, come la necessità di sopperire a ulteriori provviste.

Invece, dovevano spostarsi sull’isola di Deimos per cacciare lepri, conigli, piccoli cervi e per pescare nelle acque ricchissime di pesci.

Nella ampia piazza dell’abitato, centro del paese e degli scambi commerciali della comunità, si ergeva la scultura di Hermes su un piedistallo color porpora alto due metri. L’opera rappresentava il valore dell’isola: su una barca lunga tre metri, con tre rematori per lato, si innalzava un combattente che stringeva nella mano sinistra una lancia con la punta rivolta verso il basso. Su di essa era stato fissato un nastro azzurro su cui risaltavano le sacre parole: “Così è stato, così è, così sarà”.

In verità, questa scritta non era completa, in quanto la seconda parte era custodita segretamente sotto uno dei tre templi della città. Era di antichissime origini.

Solo i tre sacerdoti di Hermes erano a conoscenza del luogo segreto in cui era protetta la preziosa incisione e della fitta rete di cunicoli per accedervi: solo a loro era possibile conoscere la metà nascosta.

La vita nell’arcipelago scorreva tranquilla. La popolazione rispettava scrupolosamente i dettami della fede e le leggi della comunità. Nel corso degli anni si ebbero solo dei brevissimi periodi di crisi, quando uno sparuto gruppo di persone tentò di appropriarsi del potere, con l’intento di scoprire quale fosse la parte dell’incisione celata. Sconfitti già prima di arrecare iatture alla comunità, erano stati confinati a vita sull’isolotto-carcere a sud di Hermes: di loro non si era saputo più nulla.

Molti, invece, erano gli abitanti che fantasticavano sulle isole Meti e Idia dell’Arcipelago di Sia.

Si narrava che altri abitanti, sfidando la divinità, si fossero avventurati verso Meti. Vi giunsero a nuoto dopo un naufragio, forse per l’ira del Dio, e di loro non si seppe più nulla. Probabilmente divorati dai mostri altissimi che sbucavano dal sottosuolo se percepivano il più debole tremolio.

Altri riferivano di pesci giganti che nuotavano intorno a Idia, creando dei vortici marini enormi quanto tutto il Mar Mediterraneo, impedendo a qualsiasi impavido navigatore di potersi avvicinare alle coste e provare ad attraccare.

Un mattino il più anziano dei tre sacerdoti giunse al termine della sua esistenza terrena. Alla terza ora del giorno furono informati gli abitanti di Hermes: l’indomani avrebbero dovuto eleggere il nuovo sacerdote. Secondo gli antichi riti consuetudinari, gli sfidanti sarebbero stati tre.

Errante era il favorito, anche se molto giovane per ricoprire la carica di sacerdote.

Aveva da poco sposato Desideria, conosciuta tre anni prima quando entrambi si erano ritrovati da soli in mare, a seguito di un naufragio nei pressi di Deimos.

Errante, però, celava un profondo segreto. Osservava meticolosamente le leggi della città, era stato sempre fedele agli antichissimi precetti religiosi, mai aveva oltraggiato il potere costituito e macchiato indelebilmente la sua reputazione e la sua anima, ma dentro serbava l’incontrollabile desiderio di oltrepassare i limiti della conoscenza.

Al tramonto, Errante, era solito sedersi su una roccia e seguire il Sole nascondersi dietro il blu intenso del Mediterraneo. Ogni sera un sospiro accompagnava la luce soffusa dell’ultimo raggio e tutte le sere scrutava a distanza le distinte linee montuose di Idia e Meti. E ogni sera, in cuor suo, rinnovava la promessa che se fosse riuscito a diventare sacerdote si sarebbe recato in quelle isole per saziare la sua sete di conoscenza.

I tre sacerdoti erano gli unici a cui era concesso allontanarsi dall’Arcipelago dei Canali e raggiungere le isole proibite di Idia e Meti o la terraferma. Erano gli unici custodi della conoscenza e depositari di tutta la saggezza rivelata e segreta del mondo.

Errante era convinto che qualcosa fosse stato nascosto agli abitanti di Hermes: percepiva dentro sé un profondo vuoto.

Il giorno delle elezioni, alla quarta ora, dopo che i cittadini si erano recati nella pubblica piazza per espletare il loro diritto di voto, dai due sacerdoti venne letto il verdetto: Errante aveva trionfato sugli altri due contendenti e divenne il nuovo sacerdote che avrebbe affiancato i due vegliardi.

Alla prima ora della notte avvenne la proclamazione: il rito d’investitura prevedeva una parte segreta, che nessuno doveva udire, e una pubblica. Dapprima Errante sussurrò le parole segrete, poi ad alta voce, con lo sguardo diretto verso i cittadini, lesse la scritta incisa sulla lancia della scultura di Hermes: “Così è stato, così è, così sarà.”

Le persone che assistettero alla proclamazione levarono alte grida di gioia e poi mangiarono e ballarono per tutta la notte.

L’indomani Errante si svegliò di buon mattino e, indossate le vesti sacerdotali, pantaloni bianchi e toga blu, si recò nella Sala dei Sacerdoti dove i due vegliardi lo attendevano per condurlo alla Sala della Conoscenza e svelargli la sacra iscrizione nascosta al popolo.

I tre sacerdoti si incamminarono in cunicoli bui e spettrali. Il percorso era illuminato flebilmente dalla luce di una sola torcia, come imponeva la tradizione, ma Errante riuscì a scorgere lungo le pareti raffigurazioni di animali e piante, e le ragnatele che coprivano ogni centimetro di quei freddi cunicoli.

Poco dopo giunsero in prossimità di una porta blu alta tre metri, decorata in oro con la raffigurazione delle tre isole dell’arcipelago dei Canali.

Uno dei vegliardi cavò dalla tasca destra una grande chiave, la infilò con forza nella serratura e girò quattro volte verso destra. Con una forte spinta spalancarono la porta ed entrarono.

Il più anziano dei due vegliardi si avvicinò ad un baule finemente lavorato in oro, posizionato sul piedistallo in marmo al centro della stanza.

Aprì il baule, estrasse un grande codice di pergamena e lo poggiò su un leggìo. Chiese ai due sacerdoti di abbassare gli occhi e con tono solenne lesse l’antichissima e segreta sacra iscrizione.

Poi con fermezza aggiunse: “Mai nessuno, tranne noi tre, dovrà conoscere l’antico detto, affinché la città venga preservata. Adesso anche tu Errante, giovane sacerdote, avrai la possibilità di conoscere le altre isole e raggiungere la Terraferma, a patto che tu vada da solo. Mai potrai raccontare ad alcuno tutto ciò che vedrai e conoscerai. Se lo farai, verrai confinato nell’isolotto-carcere e di te sarà cancellata ogni traccia. Così è deciso.”. Tacque. Secondo il rito, Errante non poteva proferire parola e lui obbedì.

Il più anziano dei sacerdoti ripose l’antico codice dentro il baule. Uscirono dalla stanza, chiusero la porta e si incamminarono verso il tempio.

Errante, giunto a casa, non riuscì a non rivelare sé ciò che aveva scoperto raccontando tutto a Desideria. Ne parlarono tra loro e anche in Desideria si accese il forte ardore per la conoscenza. Convennero che gli abitanti di Hermes non potevano rimanere all’oscuro: i due subito escogitarono un piano per raggiungere le isole proibite di Meti e Idia.

Errente e Desideria la notte del primo Novilunio di Primavera si incamminarono silenziosamente verso la barca a remi che, il giorno precedente, avevano nascosto in riva al mare sotto a del fogliame.

Spinsero la barca in mare e salirono. Errante iniziò a remare con forza, cercando di essere silenzioso e guadagnare il favore della notte per non farsi notare.

L’acqua del mare pareva olio. Le molecole d’acqua si muovevano lentamente, sembrava che il mare si fosse addormentato e le pochissime onde che si infrangere sulla battigia emettevano un suono sordo. Con potenti colpi di remi Errante condusse la piccola imbarcazione verso l’isola di Meti. Attraccarono quasi alla prima ora del giorno, quando la luce iniziava ad illuminare la notte. Si nascosero sulla spiaggia attendendo che spuntasse il Sole per inoltrarsi nel luogo sconosciuto.

Alle prime luci, Errante e Desideria si incamminarono nella boscaglia attraverso uno stretto sentiero che iniziava proprio di fronte la spiaggia su cui erano approdati.

Videro piante mai viste, piccoli animali con occhi grandi marroni, che con le due zampe stringevano saldamente dei frutti tondeggianti, a loro sconosciuti, e con una stranissima coda arrotondata verso la schiena. E poi ancora insetti e piante e altri animali straordinari.

Giunsero in prossimità di una biforcazione e scelsero di proseguire verso sinistra. Dopo aver camminato per un lungo tratto, i loro occhi erano sempre più rapiti dai colori delle innumerevoli creature meravigliose a loro ignote.

All’improvviso, però, udirono dei suoni che sembravano proprio delle parole. Errante guardò Desideria e annuirono entrambi: erano persone, come loro, e comunicavano nella lingua.

La luce aumentò e si ampliò l’orizzonte visibile: campi coltivali con piante a loro ignote, case, palazzi, templi e persone si presentarono ai loro occhi.

Per tutto il tempo rimasero in silenzio sia per paura di essere sentiti sia perché non avevano parole per descrivere le emozioni che stavano provando: immensa gioia e profonda delusione sembravano essersi legate l’una all’altra.

Errante e Desideria avevano scoperto che l’antica incisione era stata tenuta segreta per nascondere l’esistenza di un altro mondo. Allora decisero di ritornare verso la spiaggia.

Spinsero la barca in acqua e si diressero verso Idia, la seconda isola dell’Arcipelago di Sia che distava poco da Meti.

I due solcarono il mare in direzione nord est e, grazie alle poderose remate di Errante, si ritrovarono in poco tempo in prossimità dell’isola. Si accorsero che tra due alte scogliere un’insenatura si protraeva verso l’interno e decisero di percorrerla fin dove era possibile.

Poco dopo furono colpiti da un lontano luccichio e si avvicinarono. Giunsero fin sotto la costa e saltarono giù nelle acque basse prospicienti la spiaggia di sabbia bianca e finissima.

Si incamminarono timorosamente verso l’interno. Rimasero estasiati dalla meraviglia del luogo che, come Meti, era un pullulare di vita e di piante odorose sconosciute. Dopo poche centinaia di metri giunsero in prossimità di altri campi coltivati e, scrutando con attenzione, videro altre abitazioni e nuovi luoghi di culto.

Mai nessun abitante di Hermes aveva osato allontanarsi tanto! E Desideria era così profondamente scossa da tutte quelle novità da implorare Errante di ritornare a Hermes. Quindi fecero ritorno alla spiaggia.

Salirono sulla barca guardandosi con gli occhi colmi di stupore e bagnati dalle lacrime. I remi sfioravano l’acqua e cadenzavano il silenzioso ritorno verso Hermes.

Errante e Desideria avevano compreso che l’antichissima incisione aveva confinato i loro concittadini, e se stessi, all’isolamento perpetuo: la vita su Hermes non avrebbe mai consentito di elevare il proprio sapere, per affrontare le correnti marine e solcare le innumerevoli vie della conoscenza.

Attraccati dopo lunghe e faticose ore di navigazione, Errante e Desideria erano decisi a rivelare la verità agli abitanti di Hermes. Egli, in qualità di sacerdote, convocò tutta la cittadinanza per la quarta ora del giorno nella pubblica piazza.

I cittadini erano ignoravano le motivazioni ma, come sempre, nel più ossequioso rispetto delle leggi e della fede, si recarono lì all’ora prestabilita.

Errante, allo scoccare della quarta ora, strappò con forza la lancia che era tenuta saldamente nella mano della scultura di Hermes e staccò il nastro con le sacre parole.

Lo stupore si impadronì di ogni mente e il Sole si oscurò come un funesto presagio.

Allora Errante alzando la voce disse: “Adesso, miei concittadini, ascoltate bene queste parole: Le fiamme ardenti furono spente dal vento della divinità che donò la vita ad Hermes. Il sacro soffio di Dio impone che Hermes sia l’isola degli uomini.

Così è stato, così è, così sarà.

Ecco a voi le sacre parole tenute segrete. Parole travisate. Parole che hanno precluso a noi tutta la realtà che ci circonda, parole che noi abbiamo sempre invocato per evitare di raggiungere l’arcipelago di Sia e qualsiasi altra terra.

Siamo stati ingannati da sacerdoti consapevoli della loro empietà, i quali hanno interpretato il significato della sacra incisione, relegandoci dentro l’isola per secoli.

È venuto il momento di andare oltre. È arrivato il tempo della conoscenza. Così è deciso.”

Hermes si aprì alla conoscenza, e la conoscenza aprì nuove vie da percorrere.

