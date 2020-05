Mazara. Ampliamento e concessione spazi pubblici per ristorazione, gelaterie e pasticcerie, bar ed esercizi similari

Le domande entro il 31 maggio. Avviso e modello di richiesta



La Giunta Municipale, delibera n. 91/2020 ha adottato le linee di indirizzo finalizzate alla possibilità di ampliamento/concessione di aree e spazi pubblici da occupare temporaneamente con tavoli, sedie e ombrelloni rivolta agli esercizi commerciali di: ristorazione con e senza somministrazione, gelaterie e pasticcerie, bar e altri esercizi simili, a partire dal giorno indicato dal Governo nazionale o regionale di riapertura delle predette attività e limitatamente al periodo dell’emergenza COVID-19, previa presentazione della domanda di “Ampliamento/concessione temporanei dell’occupazione del suolo pubblico in forma agevolata emergenza COVID-19”.



L’avviso pubblico, a firma dell’assessore comunale alle Attività produttive, Vincenzo Giacalone, ed il modello di domanda per richiedere l’ampliamento di spazi pubblici già in concessione alle imprese o la concessione di nuovi spazi pubblici, sono stati pubblicati oggi all’albo pretorio online.

Per quanto riguarda la Tosap, tassa di occupazione suolo pubblico, il Governo nazionale ne ha annunciato la sospensione per questo particolare periodo di emergenza Covid19, anche se i Comuni sono in attesa delle istruzioni da parte dello stesso Governo che dovrà compensare i minori introiti Tosap.

Le domande di ampliamento/concessione di aree e spazi pubblici da occupare temporaneamente da parte di esercizi commerciali, ristorazione con e senza somministrazione, gelaterie e pasticcerie, bar e altri esercizi simili, vanno inviate alla mail: suap@comune.mazaradelvallo.tp.it entro e non oltre il 31 maggio 2020.

Links: Avviso pubblico e richiesta

Delibera di Giunta: N. 91/2020

Mi piace: Mi piace Caricamento...