[Amministrative 2020] Campobello. Inizio anno scolastico: gli auguri del candidato sindaco Gaspare Passanante

Il candidato a Sindaco Avv. Gaspare Passanante, con l’inizio del nuovo anno scolastico dà il suo augurio alle famiglie, agli studenti ed ai docenti e un affettuoso e speciale augurio a tutti i bambini che affrontano per la prima volta questa importante avventura del sapere fondamentale per la vita. E’ una occasione per me per ribadire il mio personale impegno a sostenere e valorizzare il ruolo della scuola come luogo di incontro, di studio di relazione , come fondamentale luogo di formazione della coscienza civica dei giovani che saranno i cittadini del futuro.

Partecipate con impegno ed entusiasmo alla vita scolastica, considerate la scuola come uno dei luoghi importanti e indispensabili per la vostra crescita umana, culturale e sociale, per maturare in modo armonioso ed integrare la vostra identità morale e civile, nell’unità, nella solidarietà, nella legalità, nella democrazia, nel rispetto dell’altro, della diversità, dell’ambiente e del patrimonio comune.

Ancora in piena pandemia per il Covid-19, il pensiero va ai giovani campobellesi.

La cultura negli ultimi anni è stata abbandonata a se stessa, il declino è evidente.

Al centro del mio programma elettorale ci sono i giovani, ed una volta eletto Sindaco l’avv Gaspare Passanante realizzerà un fondo economico a sostegno degli studenti campobellesi più meritevoli, al fine da premiare le eccellenze!

La strada è lunga, ma il candidato Sindaco Passanante ci sarà se lo vorrete e Campobello si rialzerà!

Il 4 e 5 Ottobre scegliete il vostro concittadino Gaspare Passanante Sindaco di Campobello di Mazara per un vero e reale cambiamento.

