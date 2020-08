[Amministrative 2020] Campobello. Il Partito Democratico ribadisce il sostegno all’azione del Sindaco uscente ed appoggio elettorale

Nei giorni scorsi, a seguito delle dimissioni del segretario Gaspare Accardi, il Direttivo del circolo PD di Campobello di Mazara ha nominato, quale coordinatore, il vicesegretario Michele Beltrallo che manterrà tale incarico fino alla fine della campagna elettorale delle amministrative . Il nuovo coordinatore, alla guida di una delegazione all’uopo nominata, ha quindi incontrato il Sindaco Giuseppe Castiglione per confermare i consiglieri uscenti, Clotilde Balistreri e Simone Tumminello, quali candidati da inserire nella lista civica Democrazia e Libertà che appoggerà il Sindaco alle prossime amministrative. Nel corso dell’incontro la delegazione ha tenuto a ribadire il sostegno all’azione del Sindaco, per altro già espressa dal nuovo direttivo all’atto del suo insediamento nello scorso mese di Maggio, coerentemente alle posizioni assunte nell’ultimo quinquennio dal partito, istituzionalmente presente con il Presidente del Consiglio Simone Tumminello e da ultimo rappresentato in giunta dal vicesindaco Nino Accardo, con l’evidente e positiva volontà di stimolare, anche criticamente, il dibattito politico. Il PD ritiene necessario un confronto aperto sul futuro della città cui possano partecipare tutti coloro che hanno interesse per il bene comune. Oggi è necessario mettere in campo un progetto di città capace di traguardare lontano. Bisogna sciogliere nodi fondamentali sul rapporto tra turismo e servizi alle frazioni, tra territorio e ambiente, sul ruolo dell’Agricoltura, sui servizi urbani. Tutte questioni che vanno prese di petto in modo chiaro. C’è poi da affrontare la quotidianità amministrativa fatta dei problemi di ogni giorno che sono centrali nella vita di noi cittadini. Non c’è contraddizione ​ tra la costruzione di un percorso di sviluppo che guardi lontano e la risoluzione giorno dopo giorno delle emergenze.

Chiediamo al Sindaco, con la sua autorevolezza, di farsi carico pienamente di questo percorso. Il Pd farà la sua parte e offrirà le sue idee sulla città.

[redazione – fonte: comunicato]

