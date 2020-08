[Amministrative 2020] Campobello. Comitato cittadino “Cambiare si può” si presenta alla città

Dopo anni di buio politico a Campobello di Mazara, un gruppo di cittadini iniziano ad intravedere una luce in fondo al tunnnel. “Cambiare si può” questo è il nome del comitato che vuole dare colore a questa grigia campagna elettorale.Cambiare marcia si può e si deve in un paese abbandonato ad una vecchia politica clientelare e trasformista.

In un paese che ha registrato purtroppo in passato due scioglimenti per infiltrazione mafiosa, si vuole imprimere un nuovo marchio di legalità e sviluppo del territorio, proponendo un progetto alla città la cui sintesi potrebbe essere rappresentata anche da personalità non Campobellesi.

Il Comitato cittadino propone di fare di Campobello il simbolo della simbiosi fra Legalità, Onestà e Sviluppo.

Componenti dello stesso sono: – Di Maria Tommaso in rappresentanza del M5S; – Melchiorre Michele per Azione Civile di Antonio Ingroia; – Calcagno Giuseppe per il Movimento i 100 passi per la Sicilia di Claudio Fava; – Gulotta Antonino di Liberi per Cambiare.

Il Comitato rimane aperto a qualsiasi libero confronto con tutte quelle forze politiche che si riconoscono in questi valori e sono stanche dell’attuale scenario politico senza nessuna prospettiva positiva .

Giuseppe Calcagno Movimento cento passi per la Sicilia

Mi piace: Mi piace Caricamento...