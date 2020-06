Al via la seconda edizione del “Premio Coco”, in diretta Facebook sulle pagine di Etna Comics e di Meganerd

Durante la serata verrà anche assegnato il “Premio Efesto”

Sarà un’edizione diversa, per via delle restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria in corso, ma non per questo meno partecipata e attesa dello scorso anno.

Dopo il grande successo del 2019, lo staff di Etna Comics è orgoglioso di annunciare la seconda edizione del “Premio Coco”, il riconoscimento dedicato a figure e opere del fumetto italiano che si sono distinte nel corso dell’ultimo anno.

L’appuntamento è per lunedì 15 giugno alle ore 21:30 in diretta Facebook ed in contemporanea sulla pagina ufficiale di Etna Comics e su quella di Meganerd, che curerà la presentazione della serata.

Quest’anno la Giuria di Qualità individuata dal Presidente Alessandro Di Nocera – collaboratore delle pagine campane del quotidiano “La Repubblica” ed esperto di linguaggi del fumetto – su incarico dell’organizzazione della kermesse catanese sarà costituita da numerose figure di altissimo livello.

Questi i ruoli e i nomi dei componenti:

SENIOR CONSULTANT

Riccardo Corbò (giornalista e redattore RAI)

CENTRI CULTURALI

Centro Fumetto “Andrea Pazienza” di Cremona , rappresentato dal direttore Michele Ginevra (critico specializzato, formatore e sceneggiatore);

FumettomaniaFactory di Barcellona Pozzo di Gotto, rappresentato dal direttore Mario Benenati (critico specializzato e conduttore di laboratori);

WOW – Spazio Fumetto di Milano, rappresentato dal direttore Luigi F. Bona (critico specializzato, curatore di mostre e laboratori).

WEB MAGAZINE

Comicus.it , rappresentato dal direttore Gennaro Costanzo (critico specializzato);

Meganerd.it , rappresentato dal direttore Andrea Alfano (critico specializzato);

N3rdcore.it , rappresentato dal direttore Lorenzo Fantoni (esperto di linguaggi videoludici, critico specializzato, giornalista freelance).

PERSONALITÀ

Elisabetta Sedda (editor della casa editrice De Agostini nell’area “Non Fiction” rivolta ai ragazzi);

Nadia Terranova (giornalista, scrittrice e saggista);

Cristina Zagaria (giornalista, scrittrice e redattrice del quotidiano “la Repubblica”);

Diego Del Pozzo (giornalista del quotidiano “Il Mattino” e docente dell’Accademia di Belle Arti di Napoli);

Vittorio Eboli (giornalista, redattore e anchorman di Sky TG24);

Rosario “Ross” Pellecchia (anchorman di Radio 105, musicista e scrittore);

Gianmaria Tammaro (giornalista de “la Stampa”, “Vanity Fair”, “Wired”, “The Guardian”).

ORGANIZZATORI

Antonio Mannino ;



Enrico Scarpello

Regolamento

Il premio è affidato dagli organizzatori di Etna Comics a un Direttore e a un Senior Consultant, che per l’anno 2020 sono stati individuati rispettivamente nelle persone di Alessandro Di Nocera e Riccardo Corbò.

Sia il Direttore che il Senior Consultant potranno essere riconfermati o sostituiti, insieme o singolarmente, di anno in anno.

Il Direttore e il Senior Consultant provvedono, di anno in anno, a riunire una Giuria di Qualità che comprende testate cartacee e online che si occupano di critica fumettistica, poli culturali volti alla valorizzazione del linguaggio dei fumetti, singole personalità ritenute autorevoli e competenti nei loro giudizi in merito.

Le diverse componenti della Giuria di Qualità possono essere riconfermate oppure variare di anno in anno. Nell’ambito della giuria possono eventualmente essere accolte realtà e personalità aggiuntive, nella prospettiva di rendere i premi sempre più oggettivi, ecumenici e condivisibili al massimo livello.

Non possono far parte della Giuria di Qualità realtà e persone che risultino coinvolte nell’organizzazione e/o nell’attribuzione di altri premi nazionali attinenti al fumetto, specificamente in categorie similari a quelle concepite in seno a Etna Comics; direttori, redattori e supervisori di case editrici che si occupino attivamente della produzione e della pubblicazione di fumetti con finalità prettamente commerciali; autori di fumetti che portino avanti una rilevante attività professionale.

Possono invece farvi parte: testate e centri culturali (anche coinvolti nella produzione di fumetti, ma in misura limitata e con finalità non specificamente commerciali) che abbiano partecipato alla delineazione e/o all’attribuzione di premi di altri Festival in categorie non similari a quelle concepite in seno ad Etna Comics; personalità individuali che, seppur facenti parte di una testata o di un centro culturale coinvolti nell’attribuzione di altri premi in altri Festival, non agiscono però a titolo di essi; testate e centri culturali che annoverano al proprio interno – in qualità di redattori, collaboratori, direttori, presidenti o membri – persone coinvolte a titolo esclusivamente individuale nell’attribuzione di altri premi in altri Festival; personalità del mondo della cultura, dell’arte, dell’informazione, dello spettacolo e dello sport che abbiano manifestato o denotino interesse e passione per il mondo e il linguaggio dei fumetti.

Le suddette limitazioni e concessioni possono variare qualora subentrino nuove categorie che richiedano differenti assetti della Giuria di Qualità.

Le categorie delineate per il Premio Coco di Etna Comics sono le seguenti:

Miglior Sceneggiatore italiano; Miglior disegnatore italiano; Miglior Colorista italiano; Miglior Autore Unico (soggetto, sceneggiatura, disegni, colori) italiano; Migliore serie, miniserie o collana di autore o autori italiani; Miglior libro di autore o autori italiani; Wow! per l’eccellenza italiana nel mondo (volto a premiare autori che si siano distinti sulla scena internazionale per il loro operato nell’ambito del fumetto o, sempre a partire da esso, anche in altri media). Premio speciale della giuria al merito artistico



I premi sono incentrati su aspetti artistici e produttivi strettamente nazionali, tuttavia le categorie non sono fisse, ma soggette ad espansione. Nella prospettiva delle successive edizioni se ne potranno infatti delineare altre che annoverino ulteriori tipologie di autori e di produzioni sia di nazionalità italiana che straniera.

Direttore, Senior Consultant e Giuria di Qualità terranno conto, nell’assegnazione dei premi, dell’attività degli autori e delle produzioni che hanno visto la luce in un arco temporale di 12 mesi: nello specifico, dall’1 maggio dell’anno precedente a quello di riferimento di ogni singola edizione di Etna Comics, fino al 30 aprile dell’anno di svolgimento della stessa. Una scelta che viene effettuata per rendere il Premio Coco quanto più vicino e attento possibile all’attualità professionale degli artisti e degli editori.

In prima battuta, il Direttore e il Senior Consultant hanno facoltà di proporre ai giurati, per ciò che riguarda le singole categorie e sempre adducendo ampie motivazioni, dei nominativi ritenuti degni di essere premiati. I giurati possono accogliere i nominativi, fornendo così il proprio imprimatur, oppure proporne di alternativi – sempre previa e ampia motivazione – aprendo una discussione che viene effettuata, tramite canali telematici, nell’arco delle settimane precedenti l’apertura della kermesse.

Le scelte finali vengono prese all’unanimità o ad ampia maggioranza e sempre con il consenso di tutti i giurati coinvolti.

Non sono previste nomination: i premi sono assegnati in maniera secca e diretta e con articolata motivazione resa immediatamente pubblica in sede di consegna.

Non sono previsti ex aequo.

La Giuria e l’organizzazione, di comune accordo, possono eventualmente decidere di attribuire in determinate occasioni speciali, anche al di fuori delle categorie ufficiali sopra delineate e sempre adducendo adeguate motivazioni, una o più statuette del Premio Coco per chiari meriti artistici a personalità di spicco del mondo del fumetto italiano e internazionale.

La cerimonia di consegna dei Premi Coco (ad eccezione di quest’anno) si tiene nei giorni di svolgimento di Etna Comics. Avviene in modalità talk show, davanti a un pubblico di spettatori, coi premiati o i loro rappresentanti designati chiamati su un palco a dissertare per alcuni minuti col conduttore designato.

La cerimonia si svolge in diretta streaming per essere poi condivisa sui principali social network e resa disponibile ai canali d’informazione interessati a proporla alla loro audience di riferimento.

Loghi, marchi e icone delle realtà e delle personalità facenti parte della giuria, saranno resi evidenti, pubblicizzati e impiegati dall’organizzazione di Etna Comics in ambiti predefiniti e previa liberatoria controfirmata dagli interessati.

Durante la cerimonia di consegna del “Premio Coco” verrà assegnato anche il “Premio Efesto”, il nuovo grande riconoscimento dedicato ai giochi da tavolo, promosso dall’Area Games del Festival Internazionale del Fumetto e della Cultura Pop.

