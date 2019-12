Al via i lavori di restauro ai monumenti di Mozia, ex cittadina fenicia della Sicilia

“A questi altri lavori – spiega il governatore – abbiamo destinato le risorse del Po Fesr 2014-2020 per oltre un milione e 600mila euro. Mozia rappresenta un unicum di eccezionale valore nel panorama mondiale dell’archeologia, come testimonianza ancora integra della civilta’ fenicia, ma e’ anche allo stesso tempo uno dei contesti ambientali e paesaggistici meglio conservati. Qui la laguna, le saline, le vigne, la flora e la fauna di terra e di mare esercitano da sempre un fortissimo richiamo per i turisti provenienti da ogni parte del mondo. Si tratta, senza dubbio, di una delle tante perle naturali del nostro territorio che bisogna proteggere e valorizzare”.

Si interverra’ sui monumenti archeologici agendo anzitutto sulle strutture murarie: dal ‘Luogo di arsione’ al ‘Santuario di Cappiddazzu’, dalla zona di ‘Porta Nord’ a quella delle ‘Fortificazioni’. E, ancora, la ‘Casa dei Mosaici’, la ‘Casermetta’, la zona di ‘Porta Sud’, le zone Zone A e B dell’isola e il ‘Kothon’. Complessivamente, per l’isola di Mozia, il governo Musumeci ha investito quattro milioni e mezzo di euro.

I primi lavori, che furono avviati su input dell’assessore Sebastiano Tusa, morto in un incidente aereo, sono gia’ in fase avanzata di realizzazione e riguardano il rilevamento topografico, la sistemazione del verde e degli arredi esterni, nuovi sentieri in terra battuta e anche una rete dati wi-fi.

Il progetto prevede, inoltre, la realizzazione di un archivio informatico su base cartografica per la gestione dei dati archeologici territoriali. A cio’ si aggiungono una serie di servizi finalizzati a migliorare la gestione e a potenziare la capacita’ di attrazione turistica: la creazione di una rete geodetica, utile alla realizzazione di tutte le infrastrutture informatiche; l’esecuzione di un rilievo aerofotogrammetrico dell’intera isola; la creazione di un Sistema informativo territoriale (Sit); il posizionamento in punti strategici di alcuni cannocchiali Focus, strumenti per l’osservazione naturale assistita con relativa banca dati ipermediale multilingue.

Previsto, inoltre, un servizio di bike-sharing con due tipologie di mezzi: bici a pedali e pedalata assistita. Le biciclette saranno tutte dotate di antenna Gps ed equipaggiate con telecamera per un’esperienza innovativa: sara’ infatti possibile girare per Mozia con il mezzo ecologico per eccellenza e, grazie a un’app, condividere i contenuti video sulle piattaforme social.

“Non abbiamo trascurato alcun aspetto – conclude Musumeci – per preservare il grande patrimonio che ha reso celebre Mozia in tutto il mondo e per dotarla, allo stesso tempo, di strumenti moderni che consentano di apprezzarla fino in fondo, rendendola ancora piu’ interessante e confortevole”.

[fonte:www.dire.it]