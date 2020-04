Agorà: donate 100 mascherine alla Croce Rossa Italiana Comitato di Trapani

Negli ultimi 40 giorni, la macchina organizzativa di #Agorà non si è mai fermata. Alla donazione di macchinari e strumenti accessori al nostro ospedale, si sono poi aggiunte tante altre iniziative. Ieri, grazie all’estro ed alla generosità dei realizzatori Di Via serramenti e porte e Gioielleria Fiorenza Platimiro Rosso Corallo, abbiamo avuto il piacere di consegnare 100 mascherine in TNT alla Croce Rossa Italiana Comitato di Trapani. Un piccolo/grande gesto dalla forte utilità sociale. In fase molto avanzata anche la donazione di materiali al Sant’Antonio Abate: due ventilatori polmonari e migliaia di dispositivi di protezione individuale sono già stati consegnati (elenco dettagliato inviato nel precedente comunicato). Seguiranno a stretto giro un ulteriore ventilatore, due mezzi sanificatori ed ulteriori DPI.