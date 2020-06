Aeroporto Birgi, Venuti: “Preoccupato per il futuro dello scalo”

Sindaco di Salemi: “Subito un tavolo per risolvere il problema”

SALEMI – “Sono molto preoccupato per l’allarme lanciato dalla società di gestione dell’aeroporto di Trapani in merito al paventato addio da parte di Alitalia. Siamo di fronte a una situazione che richiede un intervento deciso per tutelare di un aeroporto che rappresenta uno dei tasselli fondamentali da cui ripartire per ogni ipotesi di rilancio economico”. Lo dice il sindaco di Salemi, Domenico Venuti, che è anche candidato alla segreteria provinciale del Partito democratico, esprimendo “forte timore per il futuro” dell’aeroporto di Trapani. “Bisogna intervenire in fretta – aggiunge Venuti – e portare il problema su un tavolo che veda insieme le istituzioni a tutti i livelli per cercare di risolvere una questione annosa. L’aeroporto e l’intero territorio della provincia di Trapani – conclude il sindaco di Salemi – meritano rispetto e soprattutto una prospettiva di stabilità dopo troppi anni trascorsi nell’incertezza”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...