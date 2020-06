Abbiategrasso. REstate in Città, il programma delle prossime settimane

Zumba, yoga e serata cinema: tutti gli eventi sono con prenotazione obbligatoria all’ufficio Cultura, chiamando lo 02-94692458

Inizia in allegria e movimento la settimana degli eventi culturali abbiatensi: martedì 23 giugno alle 21.30 il Castello Visconteo sarà animato da una sessione di Silent Zumba, il fitness silenzioso per mettersi in forma, sentirsi felici e divertirsi in tutta sicurezza. L’insegnante Michela Forte, diplomata a Milano all’Accademia Dance Performer, ballerina professionista e istruttrice, guiderà i presenti in una piacevole esperienza. Si replica il martedì successivo, 30 giugno, con le stesse modalità.

Venerdì 26 giugno e venerdì 3 luglio saranno invece dedicati al Silent Yoga: sempre dalle 21.30, l’antica disciplina sarà rivista in chiave silenziosa con l’insegnante Sara Tramenote, diplomata presso la Libera Scuola di Hatha Yoga Hamsa di Maurizio Morelli. Nella magica cornice del Castello Visconteo, le diverse posizioni permetteranno ai praticanti di riconnettersi con il proprio corpo, per sciogliere le tensioni e imparare ad ascoltarsi.

Domenica 28 giugno alle 21.30 la Consulta Giovani del Comune di Abbiategrasso propone quindi una serata cinema dedicata al mitico Buster Keaton, con l’accompagnamento dal vivo al pianoforte di Daniele Longo. Saranno proiettati il cortometraggio “One Week” (Una settimana) del 1920 e il film “Sherlock Jr.” (La palla n. 13) del 1924. In caso di maltempo le proiezioni si terranno all’ex Convento dell’Annunciata e il biglietto di prenotazione valido sarà lo stesso.

Segnaliamo già inoltre gli eventi per il weekend successivo: sabato 4 luglio tutto dedicato al cabaret, con l’esilarante ritorno sul palco del Castello Visconteo del comico e musicista Sergio Sgrilli, e domenica 5 luglio la visione del film “Stonewall” (2015) di Roland Emmerich, sul delicato tema dell’omosessualità.

COME PRENOTARE

Per garantire il rispetto della normativa anti-Covid e il divertimento in piena sicurezza dei partecipanti, gli eventi sono tutti con PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: per richiedere il proprio posto, è necessario telefonare all’ufficio Cultura del Comune ai numeri 02 94692.458/468. Si accetteranno ogni settimana le prenotazioni per gli eventi dei successivi 15 giorni.

I biglietti per gli spettacoli cinematografici devono essere ritirati il mercoledì precedente alla proiezione, dalle 17 alle 19, all’ufficio Cultura nella sede del Castello Visconteo (il primo ufficio a sinistra dell’ingresso).

Tutti gli altri biglietti dovranno essere ritirati la sera stessa dell’evento, dalle 20 alle 21: dopo questo orario, i biglietti non ritirati diventeranno di nuovo disponibili pr altre persone interessate a partecipare.

Per poter accedere a tutte le iniziative è obbligatorio l’uso della mascherina.

Info: Servizi Culturali – Comune di Abbiategrasso, Castello Visconteo, tel. 02-94692.458/468, cultura@comune.abbiategrasso.mi.it

redazione

Mi piace: Mi piace Caricamento...