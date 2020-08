[Amministrative 2020] Campobello. “… oggi è tempo di bilanci e di nuove proposte…” lettera aperta del consigliere Piero Di Stefano

Gentilissimi amici, amiche, concittadini

sono trascorsi quasi sei travagliati anni dalle scorse consultazioni, oggi è tempo di bilanci e di nuove proposte, sicuramente tanto si è fatto e tanto rimane da fare. Il primo obiettivo è stato quello di riportare alla normalità la nostra cittadina che veniva fuori da un terremoto istituzionale, politico e sociale. Con passione e dedizione, a volte anche commettendo errori, si è cercato di amministrare un territorio mettendo sempre al centro dalle nostra azione il rispetto delle regole e il rispetto per il prossimo.

Ho intrapreso un percorso politico nel novembre del 2014 al fianco del sindaco Castiglione e sono contento oggi ancora più di ieri di averlo fatto. Grazie al vostro consenso il risultato scorso è stato eclatante, 382 preferenze, hanno fatto si che risultassi allora il candidato al consiglio comunale più votato a Campobello di Mazara.

Il 4 e 5 ottobre 2020 con le prossime consultazioni amministrative si apre un’altra pagina e ancora una volta possiamo scriverla insieme. Come è noto è più facile distruggere che costruire, specie quando prendono eccessivo spazio iniziative unilaterali, volte a denigrare e mortificare il nostro territorio; mettere in evidenza solo ed esclusivamente i lati negativi di una terra afflitta da diverse problematiche non equivale certo a risolvere i problemi che attanagliano la nostra comunità. Tanto peggio quando non si perde occasione, per esasperare in piena coscienza e consapevolezza i concetti, al fine di mascherare una mera speculazione a carattere esclusivamente politico elettorale. Il mio plauso va a quanti in maniera diversa hanno contribuito a migliorare il nostro territorio, ai giovani, agli uomini, alle donne e alle associazioni, agli imprenditori, agli agricoltori, ai gestori delle attività stagionali ai campobellesi tutti che con il cuore senza reclamare attimi di notorietà e momenti da immortalare, si sono adoperati per una Campobello migliore, a tutti voi la mia vicinanza e la completa disponibilità a costruire e programmare insieme il domani.

Sollecitato da un forte senso di responsabilità e dalla passione e l’amore per il nostro territorio ritengo oggi doveroso accettare nuovamente la sfida, impegnarmi in prima persona candidandomi al consiglio comunale, sapendo di non essere il solo ad avere a cuore le sorti della mia città, supportato da un gruppo di amiche ed amici, di gente perbene.

Ho accettato di candidarmi a ricoprire la carica di consigliere comunale insieme alla Dott.ssa Mariangela Vampiro a supporto del sindaco Castiglione pensando alla nostra generazione, ai nostri figli, ai nostri genitori e ai loro sacrifici, ma soprattutto perché ho la piena consapevolezza e la voglia di credere nelle potenzialità del nostro territorio e delle persone che lo popolano.

Vi chiedo pertanto, qualora riterrete meritevole la mia persona e la nostra proposta, di accordarci la vostra fiducia Il 4 e 5 Ottobre 2020 per fare si che questa possibilità si traduca ancora una volta in impegno concreto a tutela del bene comune.

Campobello di Mazara 30.08.2020