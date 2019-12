Campobello. Nobile gesto ambientale: una giovane cittadina scrive

CAMPOBELLO – Alla vigilia del Santo Natale, ho ricevuto una e-mail indirizzata al sottoscritto. Sulla questione ambientale che interessa il nostro territorio, trova in me un attento sostenitore. Mi auguro che la pubblicazione della Sua lettera, alla vigilia del Santo Natale riesca ad ottenere un minimo di riflessione da parte di chi, ognuno per il suo ruolo, ha ancora un minimo rispetto per il nostro ambiente. Buon Natale. Vito Licata, direttore responsabile.

Gentilissimo signor Licata,

Sono una semplice giovane cittadina di Tre Fontane.

Mi permetto di scriverle questa e-mail perché suppongo , con tanta gratitudine ed ammirazione, che l’emergenza ambientale sia uno dei punti dei vostri interessi e che magari può interessarvi la vicenda che voglio condividere con voi, nella speranza che possa essere d’ispirazione per altri cittadini.

Premettendo che l’obbiettivo comune è la salvaguardia del territorio e il miglioramento di quest ultimo, questa mattina io ed una amica,abbiamo raccolto chili di rifiuti provenienti dalla spiaggia.

Le quantità in questione si riferiscono a 12 grandi sacchi di indifferenziato, 1 elemento di plastica e 5 elementi di ferro, riposti nel lungomare di Via Mangiagli, distinti da un cartellino esplicativo.

Pensando che a Natale si respira un atmosfera di bontà e positività , come d’altronde ha enunciato il nostro Sindaco in un video-messaggio, più persone potrebbero essere invitate a compiere un atto simile per migliorare la nostra impronta ecologica e il nostro tentativo di miglioramento di spirito durante il Natale.

Ho personalmente inoltrato un messaggio al sindaco, chiedendo l’accertamento che questi rifiuti vengano portati via.

Se volesse scriverne un articolo e quest ultimo potesse servire ad almeno una sola ripetizione dell’atto, io ne sarei felice e commossa.

Per una questione di integrale trasparenza le invio una foto e il messaggio inviato al Sindaco come allegati.

Le auguro un sincero augurio di Natale.

Cordialmente.

LA LETTERA

